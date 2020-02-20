«Краснодар» в товарищеском матче уступил «Малаге», Фернандеш не реализовал пенальти

«Краснодар» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Малаге» со счетом 0:1.

Единственный гол на счету полузащитника Мохамеда Бенхемассы. Хавбек краснодарцев Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти.

23 февраля «Краснодар» сыграет в товарищеском матче с «Ростовом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Малага» — 0:1 (0:1)

Гол: Бенхемасса, 16.

Нереализованный пенальти: Фернандеш (Краснодар), 30 (вратарь)

20 февраля. Малага. Стадион «Estadio de atletismo Ciudad de Malaga».