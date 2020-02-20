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«Краснодар» в товарищеском матче уступил «Малаге», Фернандеш не реализовал пенальти

15:05
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«Краснодар» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Малаге» со счетом 0:1.

Единственный гол на счету полузащитника Мохамеда Бенхемассы. Хавбек краснодарцев Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти.

23 февраля «Краснодар» сыграет в товарищеском матче с «Ростовом».

Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» — «Малага» — 0:1 (0:1)
Гол: Бенхемасса, 16.
Нереализованный пенальти: Фернандеш (Краснодар), 30 (вратарь)
20 февраля. Малага. Стадион «Estadio de atletismo Ciudad de Malaga».

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