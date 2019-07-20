"Краснодар" сравнял счет в матче "Уфой". Видео

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена на 73 минуте сравнял счет в матче второго тура чемпионата России против "Уфы" (2:2).
Первый тайм закончился для "быков" со счетом 0:2 благодаря голам защитников уфимцев Кэтэлина Карпа на 29 минуте встречи и Джемала Табидзе – на 40 минуте.
Счет своим голам в матче "Краснодар" открыл только на 50 минуте за счет точного удара полузащитника Юнеса Намли.
73' ГОООЛ! «Краснодар» сравнивает счет! Вилена! 2:2#РПЛ #УфаКраснодар pic.twitter.com/HIcQwFCZPM— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 20, 2019
Загрузка...