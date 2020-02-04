«Краснодар» создаст женскую команду

Администрация Краснодарского края и ФК «Краснодар» договорились создать на базе клуба и команды «Кубаночка» новую женскую футбольную команду. Об этом сайт сообщает Минспорта региона.

Сообщается, что проект поддержал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Ранее «Кубаночка» входила в структуру государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта».

— В женском высшем дивизионе сейчас есть тенденция создания женских команд в структуре мужских клубов российской премьер-лиги, что позволяет добиться синергии в развитии набирающего популярность вида футбола, заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков. — Интерес к женскому футболу растет, над этим много работает РФС. Краснодарский край заинтересован в команде с развитой инфраструктурой, которая сможет привлекать новых занимающихся на любительском и профессиональном уровнях. Благодарим за конструктивную позицию ФК «Краснодар» и лично его владельца Сергея Галицкого, который делает очень много для развития футбола.