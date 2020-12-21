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«Краснодар» сообщил о свадьбе Сафонова

17:37
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«Краснодар» в клубных соцсетях сообщил, что вратарь команды Матвей Сафонов женился на своем возлюбленной Анастасии.

Пара уже давно вместе, известно, что Анастасия — выпускница Кубанского государственного университета.

«Поздравляем Матвея и его избранницу — Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья», — подписала пост пресс-служба «быков».

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