«Краснодар» сообщил о свадьбе Сафонова
17:37
«Краснодар» в клубных соцсетях сообщил, что вратарь команды Матвей Сафонов женился на своем возлюбленной Анастасии.
Пара уже давно вместе, известно, что Анастасия — выпускница Кубанского государственного университета.
«Поздравляем Матвея и его избранницу — Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья», — подписала пост пресс-служба «быков».
Матвей Сафонов больше не холостяк! ???— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 21, 2020
Поздравляем Матвея и его избранницу — Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья! ?? pic.twitter.com/tqZrx9O00a
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю