«Краснодар» сообщил о свадьбе Сафонова

«Краснодар» в клубных соцсетях сообщил, что вратарь команды Матвей Сафонов женился на своем возлюбленной Анастасии.

Пара уже давно вместе, известно, что Анастасия — выпускница Кубанского государственного университета.

«Поздравляем Матвея и его избранницу — Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья», — подписала пост пресс-служба «быков».