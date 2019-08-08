"Краснодар" сделал заявление о борьбе со спекулянтами

"Краснодар" обратился к болельщикам на своем официальном сайте на тему перепродажи билетов. Клуб объявил, что ограничил вход на стадион людям, которые были замеченные в перепродаже билетов на матчи команды. Помимо этого, их карты болельщиков были аннулированы.

"Перед матчем "Краснодар" – "Порту" было аннулировано около трехсот билетов по той причине, что они участвовали в перепродаже. ФК "Краснодар" предупреждал о том, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. На матче таких билетов было выявлено порядка трехсот, и в итоге те, кто приобрел их, не смог попасть на стадион. Впредь мы точно так же будем бороться с перекупщиками", – говорится на сайте клуба.

Напомним, что 7 августа "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" со счетом 0:1 в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.