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«Краснодар» — «Рубин»: Кабелла реализовал пенальти

17:16
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла реализовал пенальти в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он открыл счет в матче — 1:0.

Главный арбитр встречи Михаил Вилков назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Защитник казанцев Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной.

Краснодар — Рубин

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