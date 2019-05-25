"Краснодар" разгромил "Рубин" в заключительном туре молодежного первенства

"Краснодар" одержал победу над "Рубином" (3:0) в матче 30-го тура молодежного первенства. В составе хозяев дважды отличился полузащитник Эдуард Сперцян и один гол на счету хавбека Михаила Коломийцева.

"Краснодар" с 54 очками завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице первенства. "Рубин" – 33 балла и 11-я строчка.

Молодежные команды

30-й тур

"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Рубин - мол." (Казань) - 3:0 (2:0)

Голы: Сперцян, 17 (1:0). Сперцян, 45+1 (2:0). Коломийцев, 55 (3:0).

Судья: Матвеев (Троицк).

25 мая. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".