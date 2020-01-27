«Краснодар» проведет товарищеский матч с клубом из Ухани
«Краснодар» опубликовал расписание товарищеских матчей на втором сборе в испанской Марбелье.
Одним из соперников краснодарского клуба станет «Ухань Чжоэр», клуб из столицы китайской провинции Хубэй. Игра запланирована на 10 февраля, сообщает официальный сайт «быков».
Ухань стал очагом нового типа коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 излечился.
Кроме того, на сборах «Краснодар» встретится с «Мальме» (2 февраля), «Викторией Пльзень» и «Мьондаленом» (оба матча — 7 февраля).
С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберётся в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 27, 2020
В рамках сбора запланированы четыре спарринга. Расписание ??
О времени начала матчей мы сообщим дополнительно ? pic.twitter.com/4kN3uPGZzu