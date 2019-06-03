"Краснодар" предлагает сократить билетную квоту болельщикам гостей

По информации "СЭ", "Краснодар" выступил с инициативой о реформировании регламента чемпионата страны.

Клуб предлагает сократить билетную квоту болельщикам гостей ровно в два раза – с 10 до 5 процентов от вместимости стадиона.

Вот как в текущем регламенте звучит строчка, которую предлагают изменить "быки": "Клуб-гость имеет право на предоставление квоты билетов для своих болельщиков в количестве до 10% от общей вместимости трибун Стадиона. Организатор Матча имеет право предоставить болельщикам Клуба-гостя дополнительное количество билетов сверх указанной квоты при условии соблюдения требований по обеспечению безопасности при проведении Матча".

Решение будет приниматься 6 июня на общем собрании РПЛ. (Сергей Егоров)