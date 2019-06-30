"Краснодар" поздравил Олссона с днем рождения

"Краснодар" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Кристоффера Олссона. Шведскому футболисту сегодня, 30 июня, исполняется 24 года.
"Здоровья, успехов во всех делах и яркой карьеры в нашем клубе", – говорится в сообщении клуба.
Прошлый сезон стал для Олссона дебютным в составе "быков", за которых он провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
С днём рождения, Кристоффер! 🎉— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 30, 2019
24 года сегодня исполняется нашему полузащитнику Кристофферу Олссону 💥
Здоровья, успехов во всех делах и яркой карьеры в нашем клубе 🖤💚
P.S. Ждём результативность сегодня, @krisolsson 😉 pic.twitter.com/jdGq3fpqrQ
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