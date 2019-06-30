"Краснодар" поздравил Олссона с днем рождения

"Краснодар" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Кристоффера Олссона. Шведскому футболисту сегодня, 30 июня, исполняется 24 года.

"Здоровья, успехов во всех делах и яркой карьеры в нашем клубе", – говорится в сообщении клуба.

Прошлый сезон стал для Олссона дебютным в составе "быков", за которых он провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.