«Краснодар» показал первый день сборов в ОАЭ

«Краснодар» на YouTube-канале опубликовал видео первого дня сборов в Объединенных Арабских Эмиратах.

На первом сборе черно-зеленым предстоит сыграть три контрольных матча: 21 января они встретятся с «Легией», а 27-го — с «Ригой» и солигорским «Шахтером».

После первой части чемпионата подопечные Мурада Мусаева находятся на седьмом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко. Также «быки» пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют против загребского «Динамо».