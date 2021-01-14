«Краснодар» показал первый день сборов в ОАЭ
22:44
«Краснодар» на YouTube-канале опубликовал видео первого дня сборов в Объединенных Арабских Эмиратах.
На первом сборе черно-зеленым предстоит сыграть три контрольных матча: 21 января они встретятся с «Легией», а 27-го — с «Ригой» и солигорским «Шахтером».
После первой части чемпионата подопечные Мурада Мусаева находятся на седьмом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко. Также «быки» пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют против загребского «Динамо».
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