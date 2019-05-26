"Краснодар" подготовил газон стадиона в честь Каборе и Перейры

Сегодня, 26 мая, "Краснодар" в матче 30-го тура чемпионата России встретится с "Рубином"​.

Для полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе​ это встреча станет последней в составе "быков". Оба футболиста не стали продлевать контракт и покинут клуб по окончании сезона.

"Краснодар" решил отблагодарить хавбеков, подготовив на газоне узор в виде футболок с номерами Перейры и Каборе.

31-летний Каборе провел 123 встречи за "Краснодар" в различных турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. На счету 29-летнего Перейры 200 матчей, 29 голов и 33 результативные передачи.

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