"Краснодар" подготовил газон стадиона в честь Каборе и Перейры

Сегодня, 26 мая, "Краснодар" в матче 30-го тура чемпионата России встретится с "Рубином".
Для полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе это встреча станет последней в составе "быков". Оба футболиста не стали продлевать контракт и покинут клуб по окончании сезона.
"Краснодар" решил отблагодарить хавбеков, подготовив на газоне узор в виде футболок с номерами Перейры и Каборе.
Они сегодня главные на поле! 🖤💚— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 мая 2019 г.
Приходите пораньше, чтобы прочувствовать атмосферу 🔥 Входы на стадион уже открыты! 😉#КраснодарРубин #Перейра #Каборе #BullsFamily pic.twitter.com/22H5OJOhRF
31-летний Каборе провел 123 встречи за "Краснодар" в различных турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. На счету 29-летнего Перейры 200 матчей, 29 голов и 33 результативные передачи.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр