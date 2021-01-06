«Краснодар» определился с соперниками на сборах в ОАЭ

Стали известны соперники «Краснодара», с которыми клуб сыграете на сборах в Эмиратах, сообщает пресс-служба команды.

«На первом тренировочном сборе в ОАЭ «быки» проведут три контрольных поединка. 21 января против польской «Легии», а 27 января сыграем с «Ригой» и «Шахтером» из Солигорска. Время начала матчей будет определено позднее», — говорится в сообщении.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице. 28 февраля «быки» встретятся с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.