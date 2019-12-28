«Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин»
«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Ивана Игнатьева в «Рубин».
Все формальности между клубами урегулированы, а трансфер вступит в силу со 2 января 2020 года. Контракт с игроком рассчитан до 30 мая 2024 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что за 20-летнего футболиста казанцы заплатят порядка 7 миллионов евро. В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. Футболист является воспитанником «Краснодара». Всего за клуб он провел 54 игры во всех турнирах и отметился 17 забитыми мячами.
Напомним, что 19 декабря «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.
Иван Игнатьев переходит в «Рубин» @fcrk.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 28, 2019
Футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» достигли соглашения о переходе Ивана Игнатьева. Все формальности между клубами урегулированы.
Трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года. pic.twitter.com/Gq5j9uA1G8