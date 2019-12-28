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«Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин»

11:02
Иван Игнатьев. Фото Виталий Тимкив
Иван Игнатьев. Фото Виталий Тимкив
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«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Ивана Игнатьева в «Рубин».

Все формальности между клубами урегулированы, а трансфер вступит в силу со 2 января 2020 года. Контракт с игроком рассчитан до 30 мая 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что за 20-летнего футболиста казанцы заплатят порядка 7 миллионов евро. В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. Футболист является воспитанником «Краснодара». Всего за клуб он провел 54 игры во всех турнирах и отметился 17 забитыми мячами.

Напомним, что 19 декабря «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.

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