"Краснодар" объявил о переходе Скопинцева

"Краснодар" официально объявил о переходе полузащитника Дмитрия Скопинцева. Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до 30 июня 2023 года. Он будет выступать за "быков" под 11-м номером.
"Краснодар" официально оформил отношения с Дмитрием Скопинцевым– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 февраля 2019 г.
После успешного прохождения мед. обследования футболист подписал с клубом контракт, срок которого истекает 30 июня 2023 года.В ближайшее время Скопинцев будет внесен в заявку "быков" на текущий сезон под номером 11 pic.twitter.com/uuZPJ9uK9D
В текущем сезоне Скопинцев провел 17 матчей за "Ростов", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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