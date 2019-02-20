18:44 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" объявил о переходе Скопинцева

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"Краснодар" официально объявил о переходе полузащитника Дмитрия Скопинцева. Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до 30 июня 2023 года. Он будет выступать за "быков" под 11-м номером.

В текущем сезоне Скопинцев провел 17 матчей за "Ростов", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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