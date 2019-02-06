"Краснодар" - "Локомотив": Ари сыграет с первых минут

Стал известен состав "Краснодара" на контрольный матч с "Локомотивом". Бывший нападающий железнодорожников Ари начнет игру в стартовом составе кубанцев.

Полностью заявка "Краснодара" выглядит следующим образом: Крицюк - Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий - Олссон, Каборе, Перейра - Вандерсон, Ари, Классон. Запасные - Сафонов, Синицын, Рамирес, Марков, Фьолусон, Рамирес, Голубев, Уткин, Сергеев, Сулейманов, Игнатьев.

"Краснодар" - "Локомотив": контрольный матч, 6 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское)