Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА? на матч 19-го тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 мск.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Олссон, Вильена, Стоцкий, Вандерсон, Ари.

Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Камболов, Уткин, Намли, Игнатьев, Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

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