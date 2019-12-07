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«Краснодар» — ЦСКА: Дзагоев и Газинский выйдут в стартовом составе

15:17
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Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА? на матч 19-го тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 мск.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Олссон, Вильена, Стоцкий, Вандерсон, Ари.
Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Камболов, Уткин, Намли, Игнатьев, Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13263.html

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