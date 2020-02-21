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Крал рассказал о дружбе с узбекским бойцом UFC

16:56
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Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о дружбе с узбекским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Махмудом Мурадовым.

— Когда играли со «Славией» в Лиге Европы, Махмуд приходил на стадион, и после одного из матчей написал мне что-то в духе: «Ты провел хорошую игру. Молодец». Я ему ответил. Начали общаться. Причем за несколько лет до того я смотрел его бои еще в чешских промоушенах смешанных единоборств, — заявил футболист в интервью RT.

Также спортсмен поведал о желании потренироваться вместе с Мурадовым.

— Кстати, когда я по-дружески шучу над ним, он может достаточно больно поставить «лося» на ноге. Но, если серьезно, Махмуд уже несколько раз звал меня с ним потренироваться. Конечно, речь не идет о выходе в октагон. Имеется в виду работа в зале, пробежки и т. д. Возможно, когда в следующий раз поеду домой, приму это предложение, — добавил полузащитник.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/719894-kral-ufc-gastarbaiter-druzhba

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