Крал опубликовал видео с медосмотра «Спартака»
18:18
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал видео в своем Twitter. Там показана процедура на медосмотре команды.
«Давайте начнем снова», — говорится в сообщении.
Let's start again ??? pic.twitter.com/efqKMRIxMl— ? Alex Kr?l ? (@alexkralcz) January 13, 2021
Сегодня медосмотр прошли 29 игроков «Спартака», в том числе Крал. По итогам обследования для каждого игрока будет составлена индивидуальная программа подготовки к возобновлению сезона.
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