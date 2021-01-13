Крал опубликовал видео с медосмотра «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал видео в своем Twitter. Там показана процедура на медосмотре команды.

«Давайте начнем снова», — говорится в сообщении.

Сегодня медосмотр прошли 29 игроков «Спартака», в том числе Крал. По итогам обследования для каждого игрока будет составлена индивидуальная программа подготовки к возобновлению сезона.