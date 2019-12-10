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Крал готов к зомби-апокалипсису

18:56
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Instagram новые фотографии и видео. 21-летний чешский футболист посетил тир, где пострелял из пистолета и автомата.

— Готов к зомби-апокалипсису, — подписал свой пост Крал.

Крал перешел с «Спартак» в летнее трансферное окно. Он провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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