Бывший спортдир «Зенита»: «Возможно, летом ЦСКА продаст Карраскаля»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сообщил, что не исключает, что летом атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль покинет клуб.

— Что с Карраскалем? Владимир Федотов в интервью Леониду Слуцкому дал понять, что у Хорхе не все в порядке с настроем. Допускаете, что летом он покинет команду?

— Видимо, «химия» между тренером и игроком где-то нарушилась или даже разрушилась. И положительных изменений пока не наблюдается. Еще один сезон в запасе станет для Карраскаля губительным. Так что, если летом появится достойное предложение, ЦСКА лучше продать этого исполнителя.

В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего Карраскаля 6 голов и 5 результативных передач в 24 матчах.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».