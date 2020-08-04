Контракт нападающего Балашова с «Тамбовом» рассчитан на 2 года

Контракт нападающего Виталия Балашова с «Тамбовом» подписан на 2 года, сообщает пресс-служба тамбовчан.

Ранее клуб анонсировал переход 29-летнего украинца. В сезоне-2019/20 Балашов выступал за донецкий «Олимпик», на его счету 2 гола в 20 матчах.

Форвард будет выступать за «Тамбов» под номером «7».