Контракт нападающего Балашова с «Тамбовом» рассчитан на 2 года
10:49
Контракт нападающего Виталия Балашова с «Тамбовом» подписан на 2 года, сообщает пресс-служба тамбовчан.
Ранее клуб анонсировал переход 29-летнего украинца. В сезоне-2019/20 Балашов выступал за донецкий «Олимпик», на его счету 2 гола в 20 матчах.
Форвард будет выступать за «Тамбов» под номером «7».
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: ВИТАЛИЙ БАЛАШОВ ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 4, 2020
Состав футбольного клуба «Тамбов» пополнил украинский нападающий Виталий Балашов.
Выступать за нашу команду футболист будет под №7!
Подробности ? https://t.co/tZMzspAKyk#ВиталийБалашов pic.twitter.com/i8wjtZi2hN
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