Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев подтвердил факт переговоров между «Локо» и «Аталантой» по поводу трансфера 24-летнего футболиста. Однако он отметил, что на данный момент итальянцы не предлагали россиянину личный контракт.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о сумме трансфера в 14,5 миллиона евро. В текущем сезоне Алексей провел 4 матча в Тинькофф-Чемпионате России, забил 2 мяча и сделал результативную передачу.

— Президенты Локомотива и Аталанты общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь — не моя прерогатива, — приводит слова Шпинева комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. — Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали — сделка возможно и произойдет.

Лидер «Локо» Миранчук едет в Италию. У Николича только одна замена