Контракт Черчесова, Тедеско и Дух, Дзюба лучше Малкома. Лайв только о деньгах
13:45
Сегодня в 14.00 на YouTube-канале «СЭ» — лайв спортивного агента Владимира Абрамова и обозревателя «СЭ» Сергея Егорова.
Главные темы:
— Деньги РПЛ — можно ли организовать колхоз и все поделить;
— Заслуживает ли Дзюба такой зарплаты, как у Малкома;
— Почему красно-белый Дух восстал против Доменико в «Спартаке»;
— Как усмирить Дух?
— Почему молчат о том, когда будет продлен контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.
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