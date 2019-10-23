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Контракт Черчесова, Тедеско и Дух, Дзюба лучше Малкома. Лайв только о деньгах

13:45

Сегодня в 14.00 на YouTube-канале «СЭ» — лайв спортивного агента Владимира Абрамова и обозревателя «СЭ» Сергея Егорова.

Главные темы:

— Деньги РПЛ — можно ли организовать колхоз и все поделить;

— Заслуживает ли Дзюба такой зарплаты, как у Малкома;

— Почему красно-белый Дух восстал против Доменико в «Спартаке»;

— Как усмирить Дух?

— Почему молчат о том, когда будет продлен контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

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