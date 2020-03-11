Константин Емельянов: «Безвольно сыграли»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов после матча 118-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (1:5) отметил справедливость результата.

— Как можно объяснить такое поражение? Безвольно сыграли. Думаю, что «Сочи» заслуженно победил, — отметил Емельянов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Хотя при таком счет бессмысленно даже говорить, что и у нас были хорошие момоенты. В таких играх важно первым забить. У нас были вначале моменты, потом мы себе забили и пенальти получили. Потом уже не смогли переломить ход встречи.