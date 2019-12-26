Кононов видит Умярова будущим капитаном «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что видит Наиля Умярова будущим капитаном клуба. В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей за первую команду во всех турнирах и 4 — за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ.

— В одном из разговоров не для печати — сейчас уже нет смысла этого скрывать — вы говорили мне, что считаете Наиля Умярова будущим капитаном «Спартака». Не просто игроком, а капитаном! Но при этом в стартовый состав его почти не ставили. Пришел Тедеско — и начал ставить постоянно. Вы же предпочитали Гулиева.

— Все зависит как от работы на тренировках, так и от состояния игрока на конкретный период. По работе, отдаче проблем не было. Но имелись микротравмы, недовосстановление. Я видел его основным футболистом, который может конкурировать с любым игроком средней линии, будь то Зобнин, Гулиев или пришедший Крал.

Но к молодым игрокам, считаю, нужно относиться очень осторожно. Ни в коем случае не дать им физически или психологически переутомиться. В 18-20 лет очень легко потерять футболиста. У них еще нет той функциональной и эмоционально-психологической базы, которая может долго держаться. Она только формируется.

Я постоянно подходил к Умярову и говорил о том, что его время еще придет. Частичное игровое время ему давал. А тому, что Тедеско доверил ему больше, я только рад. Значит, на этот период он уже был готов играть.

— Почему вы видите Наиля именно капитаном?

— Он хорошо работает и не просто полностью отдает себя тренировочному процессу, но и в свои 19 лет требует и от партнеров полной концентрации внимания. Это сразу же привлекает внимание тренера. Когда они зимой пришли с Глушенковым, я их взял на сборы просто посмотреть. Но именно этим качеством он произвел на меня сильное первое впечатление. Такое отношение к тренировкам и к каждому эпизоду очень приятно. Время показывает, что это впечатление было правильным. (Игорь Рабинер)