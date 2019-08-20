Кононов — лучший? Live о дерби с Короткиным и Андреевым
14:05
Сегодня с 14.45 до 15.45 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Вячеславом Короткиным и Ильей Андреевым.
Главные темы:
— «Спартак» победил в дерби. Кононова больше не за что критиковать?
— Шюррле — круче Промеса?
— Тил, Ларссон — что показали эти парни?
— Жиго — лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это вообще нормально?
— Когда в «Спартак» приедет опорник и кто это будет?
— Такой «Спартак» пройдет «Брагу»?
— ЦСКА проиграл дерби. Клуб в кризисе?
— Чего сейчас не хватает Гончаренко?
— Лучшая по игре команда РПЛ прямо сейчас.