Сегодня с 14.45 до 15.45 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Вячеславом Короткиным и Ильей Андреевым.

Главные темы:

— «Спартак» победил в дерби. Кононова больше не за что критиковать?

— Шюррле — круче Промеса?

— Тил, Ларссон — что показали эти парни?

— Жиго — лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это вообще нормально?

— Когда в «Спартак» приедет опорник и кто это будет?

— Такой «Спартак» пройдет «Брагу»?

— ЦСКА проиграл дерби. Клуб в кризисе?

— Чего сейчас не хватает Гончаренко?

— Лучшая по игре команда РПЛ прямо сейчас.