Конкурс прогнозистов. Первая ничья

В 6-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель "СЭ" Александр КРУЖКОВ.

Первая ничья в сезоне – специалист и журналист набрали по 3 очка. Корнаухов предсказал три исхода, Кружков – одну разность и один исход.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.