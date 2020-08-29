Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о конфликте с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— В первую очередь, дерби двух столиц, полуфинал Кубка. Постоянно в таких играх происходят стычки — ничего в этом такого нет. Это эмоции, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Конфликта как такового не было и нет. С Артемом мы сильно даже не знакомы. Слова в интервью, разговор о Кокорине? Здесь нет ни одной правды.

Слова Черчесова? Расстроился, что меня не вызвали. Но я понимаю Станислава Саламовича, что в сборной есть своя атмосфера. Хорошая. И если бы мы приехали с недопониманием, то мог бы быть конфликт дальше. Но мы все решили.