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Конференция РФС пройдет 28 мая

20:04

Стала известна дата следующей конференции российского футбольного союза (РФС). Мероприятие пройдет 28 мая в Москве, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что одним из вопросов, одобренным Исполкомом РФС 13 февраля 2020 года, станут довыборы в Исполком РФС. Также сообщается кандидатура Ашота Хачатурянца как нового председателя судейского комитета РФС будет автоматически выдвинута в состав Исполкома РФС и поставлена на голосование на конференции.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211358

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