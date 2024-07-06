Конате отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии
Агент Дмитрий Селюк сообщил, что бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии.
«Конате отказался от денег из Саудовской Аравии. Там предлагали большую сумму. Он получал бы больше, чем Глушенков в «Зените». Еще позавчера я думал, что он подпишет контракт. Но раз — и все поменялось. Есть ли европейские варианты? Да, вариантов много, еще ничего не решено. Я изначально был за европейское направление. Посмотрим», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
По итогам сезона-2023/24 Конате не стал продлевать контракт с «Ахматом» и покинул грозненскую команду свободным агентом.
Источник: РБ Спорт
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