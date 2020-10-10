Комментатор «Матч ТВ» назвал трансфер Мозеса в «Спартак» странным. Хороший знак?
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев скептически отнесся к информации о переходе Виктора Мозеса в «Спартак».
«Мозес за последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в Челси в схеме 3-4-3. Но уже в Интере Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер», — написал у себя в Twitter Черданцев.
Мозес за последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в Челси в схеме 3-4-3. Но уже в Интере Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер— Cherdantsev (@cherdantsev) October 10, 2020
В интернете пользователи часто шутят по поводу того, что все прогнозы Черданцева сбываются с точностью до наоборот.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.