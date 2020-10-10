Комментатор «Матч ТВ» назвал трансфер Мозеса в «Спартак» странным. Хороший знак?

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев скептически отнесся к информации о переходе Виктора Мозеса в «Спартак».

«Мозес за последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в Челси в схеме 3-4-3. Но уже в Интере Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер», — написал у себя в Twitter Черданцев.

Мозес за последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в Челси в схеме 3-4-3. Но уже в Интере Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер — Cherdantsev (@cherdantsev) October 10, 2020



В интернете пользователи часто шутят по поводу того, что все прогнозы Черданцева сбываются с точностью до наоборот.