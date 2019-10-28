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Комитет по этике не станет рассматривать высказывание Слуцкого в адрес руководства «Ротора»

15:43
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Комитет по этике Российского футбольного союза не станет рассматривать обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стеллы Вартанян по поводу слов Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК «Ротор». Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. В интервью YouTube-каналу «Красава» Слуцкий назвал руководителей «Ротора» «дебилами».

— Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывание Леонида Слуцкого в адрес футбольного клуба «Ротор», — сказал Мельников. —  Сейчас Слуцкий — тренер нидерландского клуба «Витесс», не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике применить к нему не может. При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Леонид Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта. (Иван Торопцев)

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