Комитет Госдумы поддержал проект о возвращении пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 5 декабря.

— Наши болельщики самые культурные... Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако ж им никто не запрещает пить пиво, — цитирует главу комитета по спорту Михаила Дегтярева РИА «Новости». — Хвост не должен вилять собакой... мы не должны наших людей поражать в правах.

Неважно, где они выпьют пива, на стадионе или в ресторане. Возможно расширение и в других видах спорта. На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС. Распределение средств нацелено на развитие детско-юношеского спорта.