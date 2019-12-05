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Комитет Госдумы поддержал проект о возвращении пива на стадионы

12:37

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 5 декабря.

— Наши болельщики самые культурные... Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако ж им никто не запрещает пить пиво, — цитирует главу комитета по спорту Михаила Дегтярева РИА «Новости». — Хвост не должен вилять собакой... мы не должны наших людей поражать в правах.

Неважно, где они выпьют пива, на стадионе или в ресторане. Возможно расширение и в других видах спорта. На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС. Распределение средств нацелено на развитие детско-юношеского спорта.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191205/1561995212.html

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