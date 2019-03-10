Комиссия РПЛ проверит стадион "Арсенала" в понедельник

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверит состояние газона тульского "Арсенала" в понедельник, 11 марта, сообщает ТАСС.

Ранее комиссия перенесла игру 18-го тура РПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА (2:0) в Грозный из-за неудовлетворительного состояния газона. Ответный четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России с "Оренбургом" (1:1) был также перенесен и прошел на стадионе "Арена Химки".

16 марта "Арсенал" на своем поле будет принимать "Енисей".

– Надеемся, что матч пройдет в Туле. Комиссия будет в понедельник. Были проделаны определенные работы, поле сейчас в великолепном состоянии, – приводит слова генерального директора "Арсенала" Дмитрия Балашова.

"Арсенал" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками.

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