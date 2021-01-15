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Комбаров рассказал, когда вернется в общую группу игроков «Арсенала»

19:42
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Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров в интервью клубной пресс-службе рассказал, как проходит восстановление после травмы колена.

«Врачи прогнозируют скорое возвращение? Это вполне реально. Начну бегать: если колено не будет болеть, то на втором сборе вернусь в общую группу», — сказал Комбаров.

Напомним, 33-летний футболист в конце октября 2020 года успешно перенес артроскопическую операцию из-за повреждения мениска.

В сезоне-2020/21 россиянин провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/kirill-kombarov-na-vtorom-sbore-vernus-v-obshchuyu-gruppu/

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