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Колыванов: «Возвращение Тедеско в РПЛ? Мне по барабану. Сюда все хотят — поработать год, заработать и уехать»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

Об отставке немца стало известно 17 января. Под его руководством сборная Бельгии вышла на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала, где уступила команде Франции.

«У сборной Бельгии не было результата, поэтому отставка Тедеско ожидаема. Бельгийцы неудачно сыграли последние матчи, хотя поколение у них по-прежнему хорошее. Тедеско — неплохой специалист, но ему, думаю, легче тренировать на клубном уровне, чем сборную.

Стоит ли ждать его возвращения в Россию? Мне вообще по барабану. Возможно, и вернется, если позовут. В Россию все хотят приехать — поработать год, заработать и уехать», — сказал Колыванов «ВсеПроСпорт».

С 2019 по 2022 год Тедеско тренировал московский «Спартак».

Источник: ВсеПроСпорт
Игорь Колыванов
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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