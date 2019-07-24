Колумбийский форвард Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" близки к подписанию контракта с нападающим "Порту" Хуаном Переа. 19-летний игрок уже прибыл в расположением самарского клуба, сообщает официальный Twitter "Крыльев".

Стороны подпишут контракт после прохождения игроком медосмотра.

🔥Колумбийский форвард Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов". В ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего с ним будет заключен контракт. pic.twitter.com/Ph5s2kduUG — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 24, 2019

В прошлом сезоне форвард выступал за молодежную команду "Порту". В 29 матчах он отличился восемь раз