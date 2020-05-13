Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» заявил, что на сообщения британской газеты Daily Mail о 36 российских футболистах, подозревающихся в употреблении допинга, реагировать не стоит. Он добавил, что нужно дождаться официального заявления ФИФА.

— Недели две-три назад в СМИ была опубликована информация о том, что ВАДА рассмотрело порядка 350 проб российских спортсменов за последние годы. Около 200 — 170, не буду сейчас врать... Подтвердилось, что там были какие-то манипуляции. Все это было направлено в международные федерации. А в какие конкретно федерации, виды спорта — опубликовано не было. Ну написали и написали — а нам что от этого?

— Никак реагировать пока не стоит?

— Конечно, нет. Дело в том, что что-то было отправлено в международные федерации. В ФИФА тоже что-то попало. Когда ФИФА подтвердит, что в их адрес поступило такое-то количество проб, из них — столько-то из России, тогда можно будет комментировать. А Daily Mail на регулярной основе публикует абсолютно непроверенные материалы. Давайте дождемся реакции ФИФА — тогда и будем реагировать сами (Наталья Юрина).