Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подарили своему адвокату Татьяне Стукаловой футбольный мяч с автографами. Стукалова защищала права братьев Кокориных в деле об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука. Кокорины были приговорены к 1 году 6 месяцам тюрьмы, футболист Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий, также фигурировавшие в деле, — к 1 году 5 месяцам. Кокорины и Мамаев вышли в сентябре по УДО, Протасовицкому в условно-досрочном было отказано.

«Сегодня получила от Александра Кокорина и Кирилла Кокорина мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все от Кокорина А. и Кокорина К.».

Ребята, год я и моя семья переживали за вас вместе с вашими семьями как за родных.

За это время мы стали друзьями и близкими людьми. Ваше дело многому научило и меня. Я очень рада, что теперь вы рядом с дорогими вам людьми и заняты любимым делом.

Александр, ты замечательный, добрый, целеустремленный, искренний, любящий отец, брат, сын, муж. Я желаю тебе крепкого здоровья, сил, удачи и много забитых голов! Пусть невзгодам никогда не будет места в своей судьбе.

Кирилл, ты самый улыбчивый человек на свете, добрый, настоящий. Будь здоров, успешен, и пусть люди вокруг отвечают тебе такими же улыбками.

Спасибо и вам, мои дорогие Кокорины, за все, за то, что верили в нас, и мы стали одной командой!" - написала Стукалова в Instagram.