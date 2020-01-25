Кокорин выйдет в стартовом составе на матч с «Зальцбургом»

Стал известен состав «Зенита» на контрольный матч против «Зальцбурга». Встреча начнется в 16:00.

Форвард Александр Кокорин, который должен был отправиться в аренду в «Сочи», выйдет с первых минут.

Стартовый состав: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.