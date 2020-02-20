Кокорин выйдет с первых минут в товарищеском матче против «Астаны»
16:28
В рамках подготовки к старту второй части сезона чемпионата России «Сочи» проведет товарищеский матч против «Астаны». Стал известен стартовый состав сочинцев на эту встречу.
С первых минут на поле появится нападающий Александр Кокорин.
Стартовый состав на сегодня: Джанаев (к), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Кокорин. pic.twitter.com/24V2HpifMo— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 20, 2020
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