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Кокорин выйдет с первых минут в товарищеском матче против «Астаны»

16:28
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В рамках подготовки к старту второй части сезона чемпионата России «Сочи» проведет товарищеский матч против «Астаны». Стал известен стартовый состав сочинцев на эту встречу.

С первых минут на поле появится нападающий Александр Кокорин.

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