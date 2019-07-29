Кокорин возмущен плохими условиями для людей в СИЗО

Футболист Александр Кокорин выразил свое негодование относительно условий, в которых находятся люди, попавшие в СИЗО. Сам Кокорин отбывает срок в тюрьме общего режима.

– Не понятно все то, что происходит в СИЗО. Люди ведь по факту еще не признаны виновными, но они живут намного хуже, чем уже осужденные в колонии. Следователь может ограничивать их во всем, в том числе не разрешать свидания, телефонные звонки близким, – приводит слова Кокорина "Московский комсомолец".

Мы общались в СИЗО с заключенными, которые сидят по 3-4 года и за это время ни разу не видели и не слышали родных. Ну какая семья так сохранится? Кто тебя ждать будет на воле? Здесь звонить можно хоть каждый день, нужно только карточку купить. Только приехал, а уже можно длительное свидание.