Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что верит в набор формы нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

— Я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина, — цитирует sport-weekend Радимова. — Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнет играть. Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его.

В сентябре Кокорин вышел на свободу из колонии.