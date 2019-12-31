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«Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России». Радимов — о форме форварда

13:28
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что верит в набор формы нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

 — Я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина, — цитирует sport-weekend Радимова. — Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнет играть. Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его.

В сентябре Кокорин вышел на свободу из колонии.

Дополнительная информация

https://sport-weekend.info/home/chitajte-v-svezhem-nomere/vladislav-radimov-v-44-goda-ya-nashel-devushku-kotoruyu-iskal-vsyu-zhizn-ya-gotov-posporit-v-vesennej-chasti-chempionata-kokorin-zabet-bolshe-golov-chem-lyuboj-drugoj-futbolist

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