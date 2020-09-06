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«Кокорин — самый сильный нападающий России». Аршавин сравнил Кокорина и Дзюбу

12:25
Артем Дзюба и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сравнил форварда «Зенита» Артема Дзюбу и нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Кокорин — самый сильный нападающий России. По своим игровым качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет. Думаю, до появления Саши в сборной России еще далеко», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Это связано с историей, которую все хорошо знают. Да и в национальной команде сейчас и без него все хорошо. Станислав Саламович Черчесов будет долго думать, приглашать ли Кокорина», — отметил директор по спортивным вопросам «Зенита».

Александр Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента, однако из-за травмы не пока не провел ни одного матча.

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