Футболист Александр Кокорин рассказал, от чего он устал в тюрьме. Игрок отбывает заключение в колонии общего режима.

- Я устал от того, что много всего - и план надо выполнить на работе, и успеть потренироваться, - приводит слова Кокорина "Московский комсомолец". - И пока ведь все тут новое, непривычное, нужно время, чтобы втянуться.

Напомним, что Кокорин был осужден за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.