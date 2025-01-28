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Кокорин — о своем переходе в «Спартак»: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел»

Камила Абдурахманова
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем переходе в «Спартак» в 2020 году.

«Переход в «Спартак»? Топ! Вообще позитивно. Залутал бабок больше всего за полгода и ушел. После тюрьмы мне сказали, что за руку приведут в «Зенит». Я понимал, что жаренным пахнет, что меня выгоняют оттуда, что не могу находиться там по этой причине. Но мне обещали, что я вернусь.

Я понимал, что нужно уйти в «Сочи» и помочь, и за руку обратно меня вернут в «Зенит». И я в это верил. А когда мы спасли «Сочи» чудом, в «Зените» мне сказали «нет». С Семаком я был на связи. Он тоже не понимал. Я был бы готов пойти на условия «Зенита», мы бы легко договорились с клубом о контракте. После этого я просто назло «Зениту» подписал контракт со «Спартаком». Я Сергею Богдановичу об этом сказал. Это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию «Зениту», — сказал Кокорин в подкасте Федора Смолова.

В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

Александр Кокорин
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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