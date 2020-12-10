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Кокорин пошутил над фото Ещенко: «Это Урун сегодня на поле»

15:02
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак» Кокорин троллит Ещенко. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал публикацию одноклубника Андрея Ещенко в Instagram.

Защитник на своей странице поздравил всех с Международным днем футбола, который празднуют 10 декабря, прикрепив необычную фотографию, где глаза у Ещенко закрыты странными предметами, предположительно шариками из «Киндера».

Кокорин в шутку отметил, что так выглядит их партнер по команде Остон Урунов на футбольном поле.

Кокорин троллит Ещенко. Фото Instagram
Кокорин троллит Ещенко. Фото Instagram

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