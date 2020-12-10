Кокорин пошутил над фото Ещенко: «Это Урун сегодня на поле»
15:02
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал публикацию одноклубника Андрея Ещенко в Instagram.
Защитник на своей странице поздравил всех с Международным днем футбола, который празднуют 10 декабря, прикрепив необычную фотографию, где глаза у Ещенко закрыты странными предметами, предположительно шариками из «Киндера».
Кокорин в шутку отметил, что так выглядит их партнер по команде Остон Урунов на футбольном поле.
Кокорин троллит Ещенко. Фото Instagram
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