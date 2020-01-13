Кокорин, Мусаев и Малком отправились с «Зенитом» на сбор в Катар

«Зенит» назвал состав команды на тренировочный сбор в Катаре.

В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.

Состав «Зенита» на сборы:

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков.

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

Нападающие: Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.