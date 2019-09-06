Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл будут освобождены условно-досрочно, сообщает «Интерфакс».

Сегодня в ИК-4, где отбывают срок осужденные, прошло выездное заседание Алексеевского районного суда. Ранее на футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.